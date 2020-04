Nesta quinta-feira, 23, o Comitê Gestor da Prefeitura de Palmas fez uma reunião com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Tocantins (Abrasel), do Sindicato dos Mototaxistas e da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Estado do Tocantins.

Durante o encontro, foram debatidos pontos para tentar adequar os estabelecimentos da indústria, comércio e serviços, às regras de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), estabelecidas pela organização Mundial do Comércio (OMS), medidas que devem ser colocadas em prática para proteger os colaboradores das empresas e seus clientes.

O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Thiago Marconi, que também é o presidente do Comitê Gestor, informou que as conversas já estão ocorrendo há alguns dias e que nesse tempo mais de 50 empresários de diferentes setores foram recebidos. Essas reuniões visam implementar o Plano Estratégico de Descontingenciamento, elaborado pela Prefeitura de Palmas, com o objetivo de reabertura gradual do comércio e da prestação de serviços.

“Esse espaço de diálogo tem nos mostrado o quanto a classe empresarial de Palmas está consciente do seu papel na adoção de medidas internas e junto aos seus públicos, para evitar a contaminação pelo coronavírus (Covid-19). Esse senso de responsabilidade aumenta a segurança da gestão, na tomada de decisões”, disse Marconi. Ele citou como exemplo de cumprimento das medidas, o setor da construção civil e os feirantes que se revezam no espaço da Feira da 304 Sul, todos cumprindo rigorosamente as regras de higiene e usos de máscaras. “De toda forma, é preciso continuar o trabalho de fiscalização, pois esse é um processo de mudança, contínuo”, acrescentou Marconi.

O presidente da CDL Palmas, Silvan Portilho, está otimista e disse que a entidade sabe da necessidade das regras de segurança neste momento de pandemia, por isso se prepara para prestar todo o suporte no sentido de que a reabertura do comercio da Capital ocorra de forma segura.

A CDL também coordena uma ação para arrecadar máscaras e álcool gel juntos as grandes empresas e distribuir aos empresários que no momento não têm condições de arcar com os custos desses produtos. De acordo com Portilho, 96 empresas já estão cadastradas para receber o auxílio, e o número de kits arrecadados está perto de 200. Os empresários que puderem e quiserem contribuir com essa campanha podem procurar a entidade pelo telefone (63) 3221-2000.