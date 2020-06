Vida Urbana Prefeitura de Palmas assina contrato de revitalização da orla da Graciosa com orçamento de R$ 1,8 mi Serão duas academias ao ar livre, bicicletário e passeio de ciclovia, além de revitalização de calçamento

A Prefeitura de Palmas assinou um contrato de execução de serviços para novas obras de revitalização da orla da Praia da Graciosa, na Capital. As obras contemplarão a orla com duas academias ao ar livre com 13 equipamentos, bicicletário e 1.114,96 metros de passeio com ciclovia. Também estão previstas para serem revitalizadas parte do calçamento, que será f...