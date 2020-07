A Prefeitura de Miracema intensifica a partir desta quarta-feira, 8, as medidas de contenção à pandemia da Covid-19 com a instalação de uma barreira sanitária no Porto da Balsa no Rio Tocantins, que dá acesso ao município de Tocantínia e também no ponto das voadeiras, próximo as rampas do Ponto de Apoio.

Conforme a Vigilância Sanitária Municipal (Visa), a medida ocorre devido ao crescimento do número de casos de pacientes diagnosticados com a infecção no município vizinho. Além disso, a instalação leva em consideração o fluxo de moradores entre as duas cidades, em especial na primeira quinzena do mês, para serviços bancários e outros.

As prefeituras de Miracema e Tocantínia são parceiras no trabalho de enfrentamento e, inclusive, fazem parte de um Comitê Intermunicipal para discutir e implantar medidas conjuntas, no período das temporadas de praia na região.