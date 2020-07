A Prefeitura de Lajeado adotou novas medidas com relação a feiras livres e trilhas em áreas naturais do município. As medidas divulgadas nesta semana e publicadas em decretos municipais no Diário Oficial visam as retomada do comércio e do turismo com protocolos de segurança durante a pandemia da Covid-19.

Conforme a gestão, no caso das feiras, a reativação da Feira do Produtor Rural de Lajeado será realizada nesta sexta-feira, 17. O Decreto nº 136/2020 permite realização das atividades ao considerar que feiras tem principal atividade a comercialização de alimentos e pode ser incluída em atividade essencial à população.

Para o funcionamento com segurança, segundo o decreto, os feirantes devem usar máscara, touca e luvas além de ser autorizada a aglomeração de pessoas, que pode resultar no fechamento do local pela administração. Também deve ser fixados pelos feirantes dispensadores com álcool gel 70% para o uso de clientes e trabalhadores.

É proibido a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no local e o funcionamento deve ser das 18 às 22 horas na Feira Coberta às sextas-feiras.

Trilhas

Já no caso do ecoturismo, a Prefeitura liberou com restrições algumas das trilhas de caminhadas em áreas naturais do município. A medida faz parte do Plano de Retomada do Ecoturismo e a autorização de condução e visitação dependem do cumprimento das exigências e protocolos do Município.

Entre as medidas básicas está necessidade de cada estabelecimento desenvolver seu protocolo operacional de execução da atividade turística, que deve ser apresentado e analisado pela Secretaria Municipal de Turismo.

Além disso, os responsáveis pelos estabelecimentos devem assinar ofício para ações que diminuam os riscos de contaminação pela Covid-19. Entre os protocolos que devem ser implantados por turistas e colaboradores estão: lavagem de mãos frequentemente com água e sabão, utilização de álcool 70%; uso de máscaras para turistas, colaboradores, prestadores de serviço; manter o distanciamento social de no mínimo dois metros; evitar o contato próximo como apertos de mão, beijos.