A Prefeitura de Itacajá decidiu flexibilizar as normas de prevenção à pandemia de Covid-19 e liberou a abertura de bares e igrejas na cidade. As medidas estão publicadas em um decreto municipal desta quarta-feira, 23.

Conforme o decreto, os bares estão autorizados a funcionar com 50% da sua lotação, e as mesas devem manter o distanciamento mínimo de dois metros. Os estabelecimentos ainda devem ter disponível um frasco com álcool 70 por mesa.

Além disso, o uso da máscara é obrigatório e só pode ser retirado durante o consumo de bebidas ou alimentos. A Prefeitura ainda não permitiu música ao vivo ou som automotivo.

Já nos templos religiosos, o decreto municipal autoriza o funcionamento com até 60% da lotação, sendo que os fiéis devem usar máscaras. As igrejas devem ter álcool e fornecer copos descartáveis.

O mesmo decreto ainda libera a prática esportiva nas terças e quintas. No local só pode ter os atletas e não pode haver torcida.