Vida Urbana Prefeitura de Gurupi tem ponto facultativo nesta quinta em alusão a Semana Santa Medida não abrange serviços essenciais e que exigem plantão

A Prefeitura de Gurupi decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais para esta quinta-feira, 1º, em alusão a Semana Santa. O decreto nº 597, assinado pela prefeita Josi Nunes, está publicado no Diário Oficial do Município. Segundo o documento, a decisão considerou a reduzida demanda pelos serviços públicos em virtude do feriado da Sexta-feira Santa,...