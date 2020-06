A Prefeitura de Gurupi prorroga por mais 15 dias a suspensão e funcionamento de atividades do comércio por meio de um novo decreto. A medida publicada nesta segunda-feira, 8, passa a valer nesta terça-feira, 9. Além disso, o acesso e permanência nos órgãos e entidades ligadas a administração municipal, comércio, supermercados, bancos e lotéricas só é permitido mediante o uso obrigatório de máscaras.

Conforme o decreto fica prorrogada a suspensão das atividades de feiras livres, cinemas, bares, clubes sociais, centros de treinamentos esportivos, boates, casas noturnas, casas de eventos, motéis, além de festas em residências com aglomeração. No caso dos velórios continua válida a medida de duração de realização no cemitério onde ocorrer o sepultamento com a participação apenas de familiares.

Já as atividades escolares da rede particular, eventos, reuniões ou atividades sujeitas a aglomeração de pessoas ainda estão suspensas. Entre as atividades que permanecem funcionando estão a Feira do produtor às sextas-feiras, as academias de ginástica das 5 às 8 horas e das 13h30 às 23 horas. Além da realização de treinamentos táticos pelas escolinhas de futebol.