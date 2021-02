Vida Urbana Prefeitura de Gurupi determina medidas restritivas através de novo decreto Documento ainda destaca que os estabelecimentos comerciais que atuam no ramo alimentício poderão realizar atendimento presencial ao público das 6h às 20h

Em um novo decreto publicado pela Prefeitura de Gurupi, cidade localizada no Sul do Estado, nesta sexta-feira, 26, o Executivo, mantém decretada a situação de emergência em saúde pública no Município e determina uma série de restrições para conter o avanço do vírus. Segundo o documento, estão suspensas as aulas de iniciação musical, exposições e exibições de eve...