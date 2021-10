Vida Urbana Prefeitura de Gurupi autoriza realização de shows artísticos para até 3 mil pessoas Somente pessoas vacinadas com pelo menos uma dose contra a Covid-19 poderão participar dos eventos; decreto entra em vigor desta terça-feira

Entram em vigor nesta terça-feira, 5, as novas medidas do decreto municipal de Gurupi que libera realização de shows artísticos, com lotação máxima de 3 mil pessoas. As flexibilizações foram publicadas no Diário Oficial nesta segunda-feira, 4, devido à queda dos números de casos positivos e ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Conforme a Prefeitura de Gur...