Prefeitura de Gurupi abre processo administrativo disciplinar e determina afastamento de diretores Sintet emite nota que repudia ações da prefeitura e afirma que greve vai continuar

A Prefeitura de Gurupi publicou no Diário Oficial do Municipio, n°0573, divulgado na sexta-feira, 26, a abertura de Processo Administrativo Disciplinar e afastamento contra os diretores das escolas municipais por considerar a greve dos professores ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. O decreto abrange as 9 unidades escolares que se encontram co...