Vida Urbana Prefeitura de Gurupi abre concurso com 47 vagas temporárias para professor Inscrição gratuita segue até a quinta-feira, 25, e seleção será feita apenas pela análise curricular

A Prefeitura de Gurupi abriu concurso com 47 vagas para professor temporário do ensino básico com salários entre R$ 1.632,20 e R$ 3.016,40. A seleção será feita com base na análise do currículo. As inscrições são gratuitas e vão até a quinta-feira, 25, pelo email comissão@semeg.gurupi.to.gov.br. É preciso enviar em formato PDF (fechado), cópias da c...