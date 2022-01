Vida Urbana Prefeitura de Guaraí suspende shows e eventos com aumento de casos, mas mantém retorno das aulas Documento com medidas segue em vigor até 30 de janeiro

Com o aumento de casos de gripe e Covid-19, a Prefeitura de Guaraí suspendeu a realização de shows e eventos culturais. O novo decreto com as medidas está publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 11, e segue em vigor até 30 de janeiro. O documento também suspendeu as atividades musicais ao vivo em bares, restaurantes e churrascarias. Entre os eventos vetados es...