Vida Urbana Prefeitura de Guaraí prorroga decreto que estabelece medidas de enfrentamento da Covid-19 Segundo o documento, o município levou em consideração a necessidade de buscar maior efetividade para as medidas de enfrentamento à doença

A Prefeitura de Guaraí prorrogou o decreto com medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Segundo o documento assinado pela prefeita Maria de Fátima Coelho Nunes, as medidas seguem pelo prazo de 20 dias, a contar da data da publicação na última quinta-feira, 30. Dentre as medidas, segue a obrigatoriedade do uso obrigatório de máscaras nos ambien...