No combate à pandemia do novo coronovírus (Covid-19), a Prefeitura de Caseara, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que a partir desta terça-feira, 7, as ruas, avenidas e espaços públicos da cidade vão ser higienizados com solução de água com hipoclorito de sódio, popularmente conhecida como água sanitária.

De acordo com a prefeitura da cidade, as aplicações vão ocorrer a partir das 19 horas e devem ser realizadas até que todas as vias municipais sejam higienizadas. Segundo as autoridades, essa medida visa prevenir a proliferação do coronavírus e durante o processo de higienização dos locais com circulação de pessoas, a recomendação é que os moradores da cidade fiquem em casa. O município não tem casos confirmados da doença.