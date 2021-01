Vida Urbana Prefeitura de Aurora fecha pontos turísticos por duas semanas para conter casos de Covid-19 Decreto também proibe eventos e limita abertura do comércio os dias 11 e 24 de janeiro

G1 Tocantins A Prefeitura de Aurora do Tocantins, na região sudeste do Tocantins, decidiu fechar os pontos turísticos da cidade para visitação nas próximas duas semanas devido ao aumento de casos de Covid-19 na cidade. O decreto com a proibição começa a valer nesta segunda-feira (11) e segue até o dia 24 de janeiro, para atrativos públicos ou privados. ...