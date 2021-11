Vida Urbana Prefeitura de Arraias estima 16% do orçamento para terceirizar mão de obra Licitação marcada para o dia 22 prevê 144 vagas de mensalistas e 28 mil horistas a custo estimado de R$ 5,8 milhões no ano; orçamento anual é de R$ 36,3 milhões

A prefeitura municipal de Arraias, sudeste do Tocantins estima gastar 16% do orçamento anual de R$ R$36.367.521,00, para contratar uma empresa que irá fornecer mão de obra terceirizada para as áreas de saúde, educação, administração, meio ambiente, turismo, cultura e assistência social. De acordo com o edital, na modalide Registro de Preço, a escolha s...