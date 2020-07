A Prefeitura de Araguaína decidiu liberar o acesso às praias e ilhas do rio Araguaia com uma série de orientações sobre o uso dos recursos, situados no povoado Garimpinho. Essa medida pelo Decreto nº 228, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 3.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente irá demarcar e regulamentar os pontos nas praias e ilhas para o uso consciente com a manutenção de algumas restrições que visam a segurança sanitária dos visitantes e dos moradores do local.

Conforme o Decreto Municipal, nesses locais demarcados e regulamentados serão admitidas apenas as estruturas móveis e pequenas como tendas e guarda-sol, que devem ser desmontadas no mesmo dia que foram montadas. Os visitantes terão a responsabilidade de cuidar da limpeza e da destinar de forma correta os resíduos gerados.

No caso do uso de objetos sonoros, a gestão determinou que será aceitável somente o uso de equipamentos de som cujo volume não ultrapasse o ambiente ocupado.

Ao longo do período de temporada, tradicionalmente no mês de julho, os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Araguaína farão o trabalho de fiscalização para garantir a preservação da natureza.

Esse decreto ainda, altera o documento anterior, suspende a realização de todo e qualquer tipo de feiras, com exceção as de alimentos do Mercado Municipal, do Entroncamento e do Bairro JK.

A publicação orienta sobre o uso de máscara, sendo proibida a entrada e a permanência de qualquer pessoa sem o equipamento em estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, de serviços e órgãos públicos, sendo de responsabilidade dos responsáveis pelos estabelecimentos o impedimento.

Segundo a gestão, em veículos automotores, a obrigatoriedade da utilização da máscara é exigida em veículos de transporte, além de na rodoviária, aeroporto e feiras. Já em vias públicas ou em locais abertos, o uso da máscara não tem caráter obrigatório.