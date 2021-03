Vida Urbana Prefeitura de Araguaína convoca mais 153 aprovados no concurso do quadro geral Para evitar aglomeração, aprovados devem realizar o agendamento prévio antes de procurar a secretaria para apresentar documentação e tomar posse; nesta sexta, 286 profissionais assinaram o termo para iniciar suas atividades

A Prefeitura de Araguaína convocou mais 153 aprovados no concurso do quadro geral com a publicação da Portaria n° 569/21, no Diário Oficial desta sexta-feira, 5. Na publicação constam os nomes dos profissionais que assumirão cargos nas secretarias da Saúde, Administração e Procuradoria. Conforme a gestão municipal já havia anunciado, a convocação de tod...