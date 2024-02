Vida Urbana Prefeitura contrata transporte escolar rural por seis meses por R$ 24,1 milhões, mostra TCE Contratação emergencial ocorreu no dia 1º de fevereiro, mesma data em que a Prefeitura declarou fracassada a licitação para escolha de prestadora. Gestão justifica falta de tempo hábil para licitar e direito dos alunos a deslocamento adequado

Atualizada dia 7/2 às 18h O serviço de transporte de alunos da zona rural do município de Palmas, alvo da Polícia Federal na contratação emergencial anterior (sem licitação) de R$ 19 milhões em 2023, passa agora por uma nova contratação. Não há irregularidade na contratação, também feita de forma emergencial, disponível e consultada pelo JTo no site do Tribunal de Con...