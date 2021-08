Vida Urbana Prefeitura começa primeira etapa de obra de modernização do Aeroporto de Araguaína Pista do aeroporto receberá aumento da área de escape na cabeceira e laterais ao longo dos 1.800 de comprimento

A Prefeitura de Araguaína anunciou que as obras da primeira etapa de modernização do Aeroporto Regional de Araguaína começaram nesta semana e tem investimento previsto para R$13,56 milhões. O recurso irá contemplar ainda novo sistema de drenagem e nivelamento das áreas de segurança da pista, além das cercas de segurança do aeroporto. Atualmente, as equipes da Pre...