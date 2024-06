Vida Urbana Prefeitura anuncia parceria com UFT para construção de hospital estimado em mais de R$ 230 mil A unidade terá 400 leitos de internação, 70 Unidades de Terapia Intensiva, 16 salas de cirurgia e um ambulatório de especialidades

A Prefeitura de Palmas e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) anunciaram nesta segunda-feira (3) a construção do Hospital Municipal Universitário (HMU) na capital. A obra é estimada em mais de R$ 230 milhões. De acordo com a Prefeitura, a unidade terá 400 leitos de internação, 70 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 16 salas de cirurgia e um ambulatório de esp...