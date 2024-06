Vida Urbana Prefeitura abre inscrição para ambulantes venderem alimentos no 32º Arraiá da Capital São ofertadas 31 vagas. Interessados podem se inscrever até quarta-feira (12). O evento será entre os dias 19 e 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos

A Prefeitura de Palmas está com inscrições abertas para os interessados em exercer atividade de vendedores ambulantes temporários no 32° Arraiá da Capital. As informações são da Prefeitura de Palmas. A seleção oferta 31 vagas para a comercialização de produtos alimentícios na Vila Gastronômica. As inscrições seguem até quarta-feira (12). O edital de chamamento público está publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira...