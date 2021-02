Vida Urbana Prefeito Celso Morais decreta ponto facultativo no período do Carnaval Expediente retorna às 13 horas de Quarta-feira de Cinzas.

A prefeitura de Paraíso do Tocantins declarou ponto facultativo em repartições públicas municipais, na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, no Carnaval, e no dia 17 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas. O Decreto Municipal nº 606/2021, assinado pelo prefeito Celso Morais (MDB) fixa o fim do ponto facultativo às 13h de quarta-feira. Os órgãos e repartições municipais ...