Vida Urbana Prefeita de Palmas decreta ampliação do funcionamento de shoppings Centros comerciais podem funcionar das 10 às 22 horas e poderão abrir aos sábados; atendimento de lanchonetes e similares também é ampliado para às 22 horas

A Prefeitura de Palmas decidiu ampliar o funcionamento dos shoppings com um novo decreto, publicado nesta quinta-feira, 10, na Capital. Os comerciantes vão poder permanecer com suas lojas abertas das 10 às 22 horas e poderão funcionar aos sábados. O documento de nº 2.064 também ampliou o horário de funcionamento para lanchonetes e similares, no mesmo horário.&nb...