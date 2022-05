Vida Urbana Prazo para pagamento da inscrição do Enem termina nesta sexta, 27 Inscritos no Enem que não conseguiram a isenção da taxa, podem efetuar pagamento por meio de PIX, cartão de crédito ou bolet

Os inscritos não isentos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 têm até sexta-feira, 27 de maio, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do exame. O valor da taxa é de R$ 85 e pode ser pago por meio de PIX, cartão de crédito ou boleto-Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). Após escolher o procedimento financeiro, o participante não poderá alterar a...