Vida Urbana Prazo para inscrição no Fies começa nesta terça-feira (8)

Começa, nesta terça-feira (8), o prazo para inscrição no Fies, programa do Ministério da Educação destinado a financiar cursos de graduação em universidades e faculdades privadas em todo país. De acordo com o MEC, o novo processo seletivo contará com mais de 66 mil vagas neste primeiro semestre. O modelo de financiamento divide o programa em diferentes modalidades...