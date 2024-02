Vida Urbana Prazo para emitir título de eleitor termina em 8 de maio Processo pode ser realizado digitalmente, pelo autoatendimento da Justiça Eleitoral, quanto presencialmente, em um cartório eleitoral na região de votação

O título de eleitor é o documento básico para a participação nas eleições. Neste ano, com as eleições municipais à frente, os eleitores com 16 e 17 anos podem escolher se alistar, e os com 18 anos ou mais precisam emitir o título. O prazo para a emissão é o dia 8 de maio, e o processo pode ser realizado tanto digitalmente, pelo autoatendimento da Justiça Eleitoral, quanto...