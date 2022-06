Vida Urbana Prazo para alunos da UFT se inscreverem no programa de inclusão digital termina neste domingo, 12 Pelo menos 111 estudantes serão contemplados com uma bolsa no valor de R$ 2,5 mil para aquisição de notebook ou tablet, por meio de processo seletivo

Os alunos da Universidade Federal do Tocantins (UFT), que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica têm até às 23h55 deste domingo, 12, para se inscreverem no processo seletivo para o programa de inclusão digital da UFT. Ao todo, 111 estudantes serão contemplados com uma bolsa no valor de R$ 2,5 mil para aquisição de um notebook ou tablet. Segundo a UFT,...