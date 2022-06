Vida Urbana Prazo de inscrição para a corrida do fogo termina às 23h59 desta sexta, 17 Evento ocorrerá no dia 02 de julho, com expectativa de participação de até 1200 atletas

As inscrições para a tradicional corrida do fogo 2022, se encerram às 23h59 desta sexta-feira, 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), a competição já conta com quase toda sua totalidade de vagas disponíveis preenchidas. A corrida faz parte das celebrações dos 30 anos da instituição no Tocantins e será realizada no próximo dia 2 de julho na Cap...