Vida Urbana Praia do Segredo recebe plantio de 200 mudas de espécies nativas frutíferas, floreiras e ornamentais Também recebeu exemplares para adoção

Ao longo desta semana, a área de acesso e estacionamento da Praia do Segredo, em Lajeado, recebeu o plantio de 200 mudas de árvores de espécies nativas frutíferas, floreiras e ornamentais que vão promover o sombreamento do local. O plantio foi realizado pela equipe da Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado (APASL). Nesta sexta-feira, 18, a equipe da APASL conclu...