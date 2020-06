Vida Urbana Praia do Funil tem aglomeração no final de semana; prefeitura se isenta, mas diz procurar solução Praia fica em banco de areia sobre o qual Prefeitura de Miracema diz não ter jurisdição, mas que buscará solução junto às autoridades

Após registros de banhistas na Praia do Funil no final de semana postados em redes sociais mostrando aglomeração no balneário, entre Lajeado e Miracema, a Prefeitura de Miracema do Tocantins divulgou nota em que afirma qeu fiscalizar o "banco de areia da Praia do Funil" foge da jurisdição do município, que não pode "impedir pessoas que acessem o banco de areia por mei...