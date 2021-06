Vida Urbana Prédio de quatro andares desaba na zona oeste do Rio; há feridos Um incêndio foi registrado no local logo após o desabamento, mas já foi controlado

Ao menos 12 pessoas ficaram feridas após o desabamento de um prédio de quatro andares na madrugada desta quinta-feira (3) na comunidade Rio das Pedras, no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. Um incêndio foi registrado no local logo após o desabamento, mas já foi controlado. Bombeiros, policiais militares, equipes da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da Sec...