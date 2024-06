Vida Urbana Pré e pós bariátrica: especialistas explicam cuidados, restrições e quem pode fazer O JTo entrevistou endocrinologista e psicóloga sobre cuidados que pessoas com obesidade precisam ter antes da cirurgia

A cirurgia bariátrica tem como objetivo possibilitar à pessoa com obesidade a perda de peso. Porém, existem restrições e cuidados para a realização deste procedimento que pode resultar em mudanças no estado psicológico, físico e alimentar na adaptação do paciente. E para a cirurgia acontecer é necessário entender sobre como funciona o tratamento e quais são os...