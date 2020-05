Vida Urbana PPI-Favela sorteia 41 unidades habitacionais para famílias em vulnerabilidade social Ação aconteceu nesta segunda-feira, 11, e sorteados já puderam s solicitar a ligação dos serviços de água e energia elétrica; moradias devem ser entregues esse mês

O sorteio dos endereços das unidades habitacionais do Jardim Taquari, em Palmas, ocorreu nesta segunda-feira, 11, em cinco etapas para evitar a aglomeração de pessoas durante o processo, que faz parte do procedimento formal do Projeto Prioritário de Investimentos - Intervenção em Favela (PPI-Favela). A iniciativa ocorre por meio de uma parceria com o Governo Federal. Conforme o Gove...