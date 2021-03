Vida Urbana Possível declaração falsa em Araguaína para receber vacina contra Covid-19 é denunciada ao MPE Prefeitura também recebeu denúncias de que algumas declarações teriam sido emitidas para pessoas que não trabalham nas clínicas ou não se enquadram no grupo estabelecido pelo Ministério da Saúde

Uma denúncia sobre supostas irregularidades em declaração emitida para receber vacina contra a Covid-19 foi protocolada no Ministério Público Estadual (MPTO) pela Prefeitura de Araguaína, norte do Estado. Esse documento é obrigatório e solicitado pelo Município para que o profissional ou estudante da área da saúde receba a dose. De acordo com a Secretaria Munici...