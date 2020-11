Vida Urbana Porto Seguro autoriza festas de Réveillon em meio à pandemia da Covid-19 Nas regras definidas pela prefeitura, alguns espaços de eventos teriam condições de realizar eventos com até 4 mil pessoas

A prefeitura de Porto Seguro publicou um decreto no qual autoriza a realização de festas de Réveillon em bares, clubes, arenas e casas de show da cidade em meio à pandemia da Covid-19. O decreto autoriza a realização de festas entre 11 e 31 de dezembro e prevê que cada espaço para festas deverá funcionar com no máximo 60% de sua capacidade, o que irá permitir a real...