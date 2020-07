Vida Urbana Porto Nacional instala cabines de desinfecção em pontos movimentados da cidade contra a Covid-19 Estruturas estão equipadas com sensores de movimento para disparar solução antisséptica que tem aprovação do Ministério da Saúde e Anvisa

A Prefeitura de Porto Nacional instalou cabines de nebulização para desinfecção em pontos estratégicos da cidade com grande movimento como mais uma ferramenta no enfrentamento à Covid-19. O equipamento tem acionamento automático e capacidade de passagem de até 600 pessoas por horas, com desinfeção de 3 a 5 segundos. Conforme a gestão, as cabines trarão...