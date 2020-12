Vida Urbana Porteiro de hospital suspeito de espancar filhote de cachorro é indiciado por maus tratos Imagens da agressão do animal, com um cassetete, foram compartilhadas em redes sociais e geraram grande repercussão; filhote recebeu atendimento médico e com a ajuda de várias pessoas se recuperou, ele ainda ganhou um novo lar e o nome Bob

Após ser violentamente espancado na portaria de um hospital particular em Araguaína, um filhote de cachorro foi adotado por uma agente da Polícia Civil. O caso ocorreu em outubro e a agressão ao animal teve grande repercussão com imagens filmadas no momento do crime compartilhadas e divulgadas nas redes sociais. Com a repercussão do caso, a Polícia Civil inicio...