Vida Urbana Portaria institui comissão para realização do concurso público da Polícia Civil Comissão elabora a proposta do certame e estuda a criação de um novo cargo de apoio administrativo

A Portaria da Secretaria da Segurança Pública (SSP) que constitui os membros da comissão para a realização do próximo concurso público para o provimento de vagas dos quadros da Polícia Civil do Tocantins está publicada no Diário Oficial do Estado nº 5855. Esse documento diz que a comissão tem como objetivo elaborar a proposta para a realização do certame. O prazo é d...