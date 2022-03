Vida Urbana Por suspeita de estuprar menina de 13 anos, idoso é preso na região norte do Estado Segundo a polícia, a mãe da menor relatou que a adolescente tinha ido até à casa do suspeito tirar laranjas, quando ele a ameaçou com uma faca e a obrigou a fazer sexo

A Polícia Militar (PM) prendeu, na tarde de domingo, 13, um homem de 67 anos por suspeita de estuprar uma adolescente de 13 anos, moradora do bairro Consórcio, em Axixá do Tocantins, norte do Estado. Conforme a polícia, a ocorrência deu início após os militares receberem uma denúncia por parte da mãe da menor, 39 anos, dando conta de que sua filha havia sido violen...