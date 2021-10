Vida Urbana Por conta do feriado, vacinação nas unidades de saúde será retomada somente na quarta-feira Nesta segunda e terça, os serviços públicos da rede de saúde da Capital terão alterações no funcionamento

Em razão do ponto facultativo do Dia do Funcionário Público, na segunda-feira, 1º, e o feriado do Dia de Finados, na terça, 2, os serviços públicos da rede de saúde da Capital terão alterações no funcionamento. A prefeitura informou neste domingo,31, que a vacinação nas unidades de saúde será retomada na quarta-feira, 3. As Unidades de Saúde da Família (USFs), o CAPS...