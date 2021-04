Vida Urbana População reclama de buracos e falta de sinalização em trecho da BR-010 Rodovia que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro têm locais praticamente intransitáveis; problema já é relatado há algum tempo por quem transita pela estrada

Trafegar na BR-010, especialmente no trecho que liga Palmas ao município de Aparecida do Rio Negro, cidade distante a 74 km da Capital, tem se tornado um transtorno e motivo de reclamação dos motoristas devido à quantidade de buracos formada pelas chuvas e falta de manutenção da estrada. Além da precariedade estrutural da via, a população reclama da falta de sinalização n...