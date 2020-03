Na segunda etapa de distribuição de cestas básicas para moradores carentes, em razão da pandemia de coronavírus que culminou na situação de emergência decretada pelo governo do Estado, famílias com pessoas idosas de Arraias, Conceição do Tocantins, Monte Alegre e Combinado, municípios do Tocantins, receberam as doações na manhã deste sábado, 28.

De acordo com Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), as ações estão sendo realizadas por diversas equipes, e prevê o envio de cinco mil cestas básicas para os municípios das regiões centro-norte e sudeste. A ação humanitária contempla idosos inscritos no cadastro dos serviços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e começou pelos municípios de Araguaína e Arraias.

Na próxima etapa da distribuição de alimentos, que ainda não teve data divulgada, estão previstas doações de cestas básicas para trabalhadores autônomos que estão sem trabalhar nesse período de isolamento. Segundo a pasta, os mantimentos serão entregues para as secretarias de Assistência Social dos municípios, que ficam responsáveis pelo cadastro e entregas às famílias em situação de vulnerabilidade.

A entrega é realizada através dos Cras, parceiros, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que ajudam os idosos a não se aglomerarem, já que esse público é o mais impactado pela a doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus.