Vida Urbana População faz protesto contra más condições da rodovia que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro Protesto começou 6h30 da manhã e terminou por volta de 8h30

Mais uma vez as péssimas condições da TO-010, que liga Palmas a Aparecida do Rio Negro, são motivos de reclamação de quem precisa transitar na via. Nesta segunda-feira, 3, a população bloqueou a rodovia entre 6h30 e 8h30. A rodovia está repleta de buracos e em alguns locais a pavimentação asfáltica não existe mais, tornando quase impossível o tráfego no local e aume...