Vida Urbana Ponte que liga Palmas a Paraíso tem iluminação desligada para serviços de manutenção Segundo o Governo, a estrutura, que possui cerca de 8 km, está recebendo a modernização do sistema elétrico, com substituição de todo o cabeamento, do sistema de transmissão e das lâmpadas convencionais por modelos mais econômicos, em LED

A ponte da Amizade e Integraçãio, que liga Palmas a Paraíso do Tocantins está recebendo a troca de componentes da rede de transmissão de energia que alimenta o sistema de iluminação da estrutura. Os serviços, conforme o Governo do estado, culminaram no desligamento temporário do sistema. Conforme o Palácio Araguaia, a estrutura, que possui cerca ...