Vida Urbana Ponte cai após fortes chuvas e trânsito na TO-491 é interditado Ageto comunicou que uma equipe já foi enviada ao local para sinalização e execução da restauração da ponte e do desvio

O trânsito na rodovia TO-491, no trecho que liga a BR-242/Povoado Retiro à TO-296, foi completamente interditado na ponte sobre o córrego Tucum, entre Peixe e São Salvador do Tocantins, região sul do estado, nesta terça-feira (2). A previsão é de que o serviço seja concluído e a passagem liberada até sábado (6). A interdição ocorreu devido às fortes chuvas na áre...