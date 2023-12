Vida Urbana Policial penal é condenado por tiros em viatura e portão da cadeia e vira alvo de ação disciplinar Portaria do corregedor-geral da polícia penal que abre processo interno cita artigo com pena de demissão caso seja julgado procedente pelas infrações previstas para o caso

O corregedor-Geral da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo José Evando Amorim converteu em processo administrativo disciplinar uma sindicância aberta para apurar a conduta do policial penal, identificado pelas iniciais W. B. S., atualmente lotado na coordenação do grupo de Escolta da Unidade Penal Regional de Palmas. O processo administrativo tem como b...