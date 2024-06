Vida Urbana Policial Militar é preso suspeito de importunação sexual em Gurupi De acordo com a Polícia Militar o caso aconteceu na madrugada deste sábado (1º)

Um policial militar foi preso na madrugada deste sábado (1º), por volta das 2h40 em Gurupi, sul do estado, suspeito de importunação sexual. Conforme informações apuradas pelo G1 Tocantins, ele teria passado a mão nas pernas da vítima e ainda encostado as partes íntimas nela durante a viagem. Ainda segundo o G1, o policial teria embarcado em Colinas do Tocantin...