Redação Jornal do Tocantins

Matéria atualizada às 11h59

O policial militar Pedro Aparecido dos Santos, de 46 anos, foi morto a tiros por volta das 21h de sábado, 13, dentro de sua própria residência em Dianópolis, região sudeste do estado.

A Polícia Militar publicou, neste domingo, 14, uma nota de pesar sobre a morte do sargento.

"Neste momento de dor, a Polícia Militar do Tocantins se solidariza e manifesta apoio aos familiares e amigos, por esta perda irreparável, rogando a Deus que possa dar o conforto a todos".

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe de militares deslocou-se para verificar uma ocorrência de homicídio doloso. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a esposa da vítima ainda na residência, e a vítima caída no quarto do casal.

Ao ser questionada, a suspeita alegou aos policiais que, após uma discussão, pegou uma arma de fogo que havia na casa e efetuou os disparos contra a vítima. Após atingi-lo, saiu desesperada à procura de ajuda.

Os militares conduziram a suspeita até a Central de Flagrantes de Dianópolis, onde foram lavrados os procedimentos legais cabíveis ao caso. A perícia esteve no local, e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado na 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Dianópolis. Ao delegado ela confirmou que atirou no marido para se defender, pois os dois discutiam no momento do ocorrido.

A SSP reforça que a mulher está presa em flagrante pelo crime de homicídio, e o caso seguirá em investigação pela Polícia Civil.

Pedro Aparecido dos Santos é natural do município de São Desidério (BA) e ingressou na Polícia Militar no ano de 2006, servindo no 11° BPM em Dianópolis como 2º sargento da corporação. O militar deixa dois filhos.