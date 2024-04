Vida Urbana Policial da Paraíba assassinado por outro PM estava no TO para aula do Curso de Operações Especiais Eltas Max Barbosa da Nóbrega foi baleado durante um desentendimento em um bar na região sul de Palmas

O soldado da Polícia Militar da Paraíba, Eltas Max Barbosa da Nóbrega, que foi assassinado em um bar por outro policial, estava no Tocantins para participar do III Curso de Operações Especiais (III COESP). A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Tocantins (PMTO) a pedido do JTO. A aula inaugural foi realizada na manhã de segunda-feira (15) no auditório do Qua...